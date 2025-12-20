В Башкирии СК проводит проверку после жалобы незрячей жены бойца СВО на отсутствие дороги в селе

Накануне в соцсетях появилось видеообращение от жительницы нового микрорайона в селе Кармаскалы в Башкирии на бездорожье. Незрячая многодетная мама, у которой супруг выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции, заявила, что не может нормально водить детей в школу и детсад.
В видеоролике, который выложили ее родные, женщина рассказывает, что ей и ее детям приходится преодолевать большие расстояния пешком, чтобы выйти на дорогу, откуда можно уехать. К месту жительства многодетной семьи не могут приехать ни такси, ни скорая помощь.
Фото: vk.com/readovkanews.
Видеороликом от имени жительницы региона заинтересовались правоохранительные и надзорные органы. Вечером 20 декабря стало известно, что сотрудники Следкома по Башкирии организовали проверку на признаки халатности местных чиновников.
— В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачи ситуации правовой оценки, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкирии.
Отреагировали на ситуацию также в прокуратуре Башкирии. В надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура проверит, как местные власти исполняют свои обязанности по содержанию дорог и организации пассажирских перевозок в микрорайон.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре Башкирии.
