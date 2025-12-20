Власти у собственников без суда измают имущество, а объекты оценены лишь в 15 процентов от рыночной стоимости: Ситуация вокруг бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе

Экспертиза Ассоциации профессиональных оценщиков признала отчёт об оценке недостоверным, что ставит под сомнение законность экспроприации земли под строительство посольства США.
При наличии 13 частных собственников, по которым нет окончательных судебных решений, власти изменили закон так, чтобы изымать имущество ещё до завершения процессов. Объекты были оценены примерно в 15% от рыночной стоимости, а права на землю и бизнес часть владельцев вовсе не получили денежной оценки, что формирует опасный прецедент ослабления защиты права собственности, сообщает «Первый в Молдове».