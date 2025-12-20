Власти у собственников без суда измают имущество, а объекты оценены лишь в 15 процентов от рыночной стоимости: Ситуация вокруг бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе

При наличии 13 частных собственников, по которым нет окончательных судебных решений, власти изменили закон так, чтобы изымать имущество ещё до завершения процессов. Объекты были оценены примерно в 15% от рыночной стоимости, а права на землю и бизнес часть владельцев вовсе не получили денежной оценки, что формирует опасный прецедент ослабления защиты права собственности, сообщает «Первый в Молдове».