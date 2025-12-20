Онколог Черемушкин: у актера Лобоцкого не было шанса на ремиссию

Причиной смерти 66-летнего народного артиста России Анатолия Лобоцкого стал рак легкого, с которым он боролся с 2023 года. Об этом коварном заболевании и шансах на ремиссию рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Рак легкого плохо лечится, потому что на ранних стадиях его сложно диагностировать. Он клинически проявлять себя может только если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат. Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли, где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — объяснил он.
По данным источников, онкологический диагноз Лобоцкому поставили в 2023 году. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака. Осенью 2025 года стало известно об ухудшении его состояния.
«Рак легкого быстро метастазирует. Кроме того, достаточно часто раковые клетки бывают устойчивы к лечению. Есть варианты, которые неплохо лечатся, если течение такое благоприятное, то даже просто хирургическое вмешательство, иногда в сочетании с лучевой терапией, позволяет достичь контроля и болезнь не прогрессирует. Но чаще прогноз не очень хороший», — добавил онколог.
О смерти Анатолия Лобоцкого его близкие сообщили 20 декабря. Он известен по таким лентам, как «Старая гвардия», «Зависть богов», «Своя чужая», «Калашников», сериале «Молодежка» и другим.