Онколог Черемушкин: у актера Лобоцкого не было шанса на ремиссию

«Рак легкого плохо лечится, потому что на ранних стадиях его сложно диагностировать. Он клинически проявлять себя может только если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат. Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли, где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — объяснил он.