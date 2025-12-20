С хороводами, подарками и белорусскими песнями. В комплексе «Лошицкий» прошли первые новогодние гуляния

Ричмонд
Открытый в этом году комплекс «Лошицкий» стал новой точкой традиционных городских гуляний. В эту субботу здесь прошло первое мероприятие. Как рассказали организаторы, в основу праздника легли знакомые всем белорусам колядки и характерные для них песни, танцы, обряды и, конечно, хороводы.

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе «Лошицкий» прошла первая концертно-интерактивная программа «Лошицкие сказки Нового года», передает корреспондент БЕЛТА.

Гостей праздника радовала фолк-группа «Беларускі гасцінец». «Наши песни все на белорусском языке, так мы поддерживаем традиции белорусского народа. Эти праздники испокон веков отмечались, и поэтому наша группа сегодня радовала всех слушателей песнями и танцами», — поделилась участница коллектива Владислава Пономарева.

В стенах комплекса прозвучали такие композиции, как «Хатка», «Каляда», «Ой, снег, снежок», «Беларуска», «Ах, мамочка, на саночках», «Гуляй душа» и многие другие. Артисты пели, загадывали белорусские загадки со сладким призом за правильный ответ и водили с гостями хороводы.

Несмотря на то, что это был первый праздник в локации и погода оставляла желать лучшего, проникнуться новогодним настроением пришло много людей, особенно семей с детьми. Так, двух дочек-подружек Любу и Аделину на праздник привели Анна Пальмова и Милина Жуковская. Девочки живут в районе «Минск Мира», так что добираться было недалеко и удобно. «В самом парке мы не раз гуляли осенью, а вот здесь впервые. Красиво и удобно. Очень понравилась программа, особенно то, что поют вживую. Это действительно создает праздничное настроение», — отметила Анна Пальмова.

Девочки за время праздника успели выиграть не один сладкий приз и натанцеваться вдоволь.

Вместе с мамой пришел погулять и 11-летний Роман Круковский. Мальчик поделился, что перед Новым годом они часто с родителями посещают подобные праздники, чтобы потанцевать и послушать музыку. «Собираемся еще съездить на главную елку страны», — добавил он.

Концертно-интерактивная программа «Лошицкие сказки Нового года» также пройдет в субботу 27 декабря и 3 января. Время сбора 18.00.-0-

Фото Татьяны Матусевич.