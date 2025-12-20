С хороводами, подарками и белорусскими песнями. В комплексе «Лошицкий» прошли первые новогодние гуляния

Несмотря на то, что это был первый праздник в локации и погода оставляла желать лучшего, проникнуться новогодним настроением пришло много людей, особенно семей с детьми. Так, двух дочек-подружек Любу и Аделину на праздник привели Анна Пальмова и Милина Жуковская. Девочки живут в районе «Минск Мира», так что добираться было недалеко и удобно. «В самом парке мы не раз гуляли осенью, а вот здесь впервые. Красиво и удобно. Очень понравилась программа, особенно то, что поют вживую. Это действительно создает праздничное настроение», — отметила Анна Пальмова.