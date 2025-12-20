Ричмонд
Лютая морозная ночь с температурой до 37 градусов ждет челябинцев

В Челябинской области предстоящей ночью ожидаются лютые морозы. В низинах столбик термометра может опуститься до минус 37 градусов. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинской области ударят морозы почти под сорок градусов.

«В ночь на 21 декабря температура воздуха опустится до минус 27−32 градусов. В низинах она может достигать 37 градусов», — сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

Днем станет теплее, столбик термометра поднимется до 7−12 градусов ниже нуля. Однако усугубит ситуацию сильный ветер. Его скорость будет достигать 7−12 метров, местами с порывами до 17. К понедельнику потеплеет.

В Челябинской области прогнозируется морозная ночь и сильные ветра.