У звездного вратаря Сафонова откололся кусок кости в момент серии пенальти

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трех до четырех недель и потом приступит к полноценной подготовке», — тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в беседе с «Матч ТВ».