У звездного вратаря Сафонова откололся кусок кости в момент серии пенальти

Тренер вратарей сборной РФ Кафанов подтвердил перелом у голкипера «ПСЖ» Сафонова.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что у голкипера «ПСЖ» и национальной команды Матвея Сафонова откололся фрагмент кости на руке в эпизоде с отражением пенальти в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго». Об этом специалист рассказал 20 декабря в комментарии «Матч ТВ».
«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трех до четырех недель и потом приступит к полноценной подготовке», — тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в беседе с «Матч ТВ».
До этого пресс-служба «ПСЖ» сообщала, что у 25-летнего вратаря диагностирован перелом левой руки, ориентировочные сроки восстановления составляли до четырех недель. Клуб заявил, что в ближайшее время игрок пройдет курс лечения под наблюдением медицинского штаба парижан. Встреча с «Фламенго» завершилась победой французской команды в серии пенальти, Сафонов отразил четыре удара подряд и был признан лучшим игроком матча. В сборной России рассчитывают, что голкипер успеет восстановиться к следующим сборам национальной команды в 2026 году.
Именно в этом матче Межконтинентального кубка против «Фламенго», где Сафонов получил травму, его игра в серии пенальти принесла «ПСЖ» трофей. Российский голкипер стал первым в истории турниров под эгидой ФИФА, кто отразил четыре пенальти подряд, благодаря чему попал на обложку французской газеты L"Equipe с кубком в руках.