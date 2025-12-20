Петербуржец случайно починил подсветку на Биржевом мосту и стал звездой дня

В Петербурге случайный прохожий починил поврежденную подсветку на Биржевом мосту. Петербуржец прогуливался мимо, когда обратил внимание на то, что один из мостов вдруг перестал гореть, теряя свои новогодние цвета. Впрочем, мужчина не растерялся и решил самостоятельно отремонтировать поврежденную подсветку. Так, видеоролик с участием мужчины стал вирусным в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина легко ремонтирует порванную гирлянду.