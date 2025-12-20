«Хотелось бы верить»: Киркоров оценил теорию о том, что Кендалл Дженнер — его дочь

Певец Филипп Киркоров впервые высказался по поводу конспирологической теории, согласно которой американская модель Кендалл Дженнер является его дочерью. Свое мнение по этому поводу он высказал в новом выпуске шоу «Натальная карта».
В интернете давно ходят такие слухи, поскольку у звезд много общего во внешности.
В 1994 году Киркоров якобы мог встретиться с Крис Дженнер в США во время гастролей, а в 1995 году у него мог родиться ребенок — именно в этом году появилась на свет Кендалл. Певец рассказал, что знает об этой интернет-легенде.
— В Атланте я был со своей бывшей женой (певицей Аллой Пугачевой — прим. «ВМ») в то время. Она бы не позволила, она бы головы оторвала всем. Это просто совпадение. Хотя хотелось бы в эту легенду верить, ее поддержать, хайпануть, но я человек правды, поэтому чего не было, того не было. Что было, то было, а вот этого — не было, — признался Киркоров.
В октябре Киркоров впервые прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой. Певец отметил, что годы, проведенные с Пугачевой, были счастливыми для него, поэтому у него нет к ней никаких претензий. Он также назвал ее «великой певицей нашего времени».