Булочки для президента: рецепт той самой выпечки, которую передали Путину после «прямой линии»

Ранее владелец пекарни из подмосковных Люберец Денис Максимов во время прямой линии задал вопрос президенту Владимиру Путину о патентной системе налогообложения, после чего глава государства пообещал разобраться с темой и попросил прислать выпечку, пишет RT. Максимов заявил, что отправит Путину классические русские пирожки, возможно, с капустой и луком, сладкую выпечку с вишней или клубникой, а также презентабельный каравай, добавив, что ответ президента очень воодушевил коллектив.