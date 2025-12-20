Булочки для президента: рецепт той самой выпечки, которую передали Путину после «прямой линии»

Предприниматель Максимов рассказал, как готовит пирожки для Владимира Путина.
Стал известен рецепт пирожков с капустой, которые владельцы подмосковной пекарни «Машенька» намерены передать президенту России Владимиру Путину. Подробности раскрыл владелец заведения Денис Максимов в интервью.
«Для пирожков используется дрожжевое тесто на молоке и воде с добавлением масла и яйца. Начинка — тушёная свежая капуста», — рассказал Денис Максимов. Его слова передает 25 alf.ru.
Процесс приготовления включает формирование заготовок треугольной формы, которые затем смазывают яйцом для получения румяной корочки в духовке. Этот рецепт, как подчеркивают в пекарне, является простым и проверенным в ежедневной работе.
Ранее владелец пекарни из подмосковных Люберец Денис Максимов во время прямой линии задал вопрос президенту Владимиру Путину о патентной системе налогообложения, после чего глава государства пообещал разобраться с темой и попросил прислать выпечку, пишет RT. Максимов заявил, что отправит Путину классические русские пирожки, возможно, с капустой и луком, сладкую выпечку с вишней или клубникой, а также презентабельный каравай, добавив, что ответ президента очень воодушевил коллектив.
