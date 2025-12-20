МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смоленск стал молодежной столицей России 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
«Настал тот самый момент, когда мы узнаем город, город, молодежную столицу России 2026 года!.. И это — Смоленск!» — объявил ведущий Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».
В этом году в финал конкурса «Молодежная столица» вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Финалистами проводимого впервые конкурса «Город молодежи» для городов, не являющихся столицами регионов, стали Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Обладателем статуса «Город молодежи 2026 года» впервые стал Елец.
«Среди вас и ветераны специальной военной операции, люди, профессионально занимающиеся молодежной политикой, общественные деятели, представители волонтерского движения, но всех вас объединяет настоящая, искренняя любовь к своей стране и готовность все свои силы и энергию отдать подрастающему поколению наших граждан. Ну и благодаря решениям, которые приняты нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня в России действительно время молодых. Время мечтать, время гордиться, время любить, ваше время», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Он также поблагодарил Омск и Пермь за новые молодежные центры и программы.
«Для того, чтобы набрать голоса в народном голосовании, надо суметь увлечь соседей, побратимов, регионы своего округа. И эту работу проделал каждый из 12 городов и каждый из 12 регионов», — добавил Кириенко.
Он подчеркнул, что во время народного голосования были поданы рекордные 1,1 миллиона голосов.
Конкурс «Молодежная столица России» впервые был проведен Росмолодежью в 2022 году. Статус присуждается городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики.