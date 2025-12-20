Власти Гомеля определились с датой демонтажа верхних этажей дома, где обрушились перекрытия после взрыва газа

В Гомеле демонтаж верхних этажей в доме по улице Косырева после взрыва газа, случившегося 17 декабря, начнется, как планируется, в понедельник, 22 декабря. Об этом БелТА рассказал заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.
В Гомеле и далее продолжаются работы в доме, где случилась вспышка газа (подробнее — здесь). Он отметил, что за прошедшие два дня были определены подходы по демонтажу, а 20 декабря завершились работы на придомовой территории. Барановский уточнил, что в воскресенье начнется переброска и подготовка техники с последующей сборкой и ее настройкой на объекте. Он добавил, что есть ряд технических вопросов, которые необходимо решить, однако работа налажена и проблемных вопросов нет.
— Утром в понедельник, ориентировочно в 9.00−9.30, мы приступим к демонтажу. В этом будут принимать участие и спасатели, и проектный институт, и др. Все работы — под четким контролем, — сообщил заместитель председателя.
По его словам, в том случае, если не произойдет никаких ЧС в рамках демонтажа, то его намерены провести за двое суток и вплоть до пятого этажа. После этого, поясняет Андрей Барановский, на объект выйдут проектные институты, которые проведут комплексное обследование несущей конструкции оставшегося здания.
— С учетом этой информации будем принимать решение о дальнейшей судьбе объекта. Прорабатываем варианты совместно со специалистами, — заявил замглавы Гомельского облисполкома.
Ранее мы собрали, что произошло после обрушения перекрытий двух этажей в гомельской многоэтажке: «Живых людей под завалами не обнаружили, верхние этажи демонтируют».
Тем временем жители дома в Гомеле сказали, как произошел взрыв — колотились окна и стены.
Также власти сказали о компенсационных выплатах и предоставлении жилья после ЧП в одной из многоэтажек Гомеля.