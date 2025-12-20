Власти Гомеля определились с датой демонтажа верхних этажей дома, где обрушились перекрытия после взрыва газа

В Гомеле и далее продолжаются работы в доме, где случилась вспышка газа (подробнее — здесь). Он отметил, что за прошедшие два дня были определены подходы по демонтажу, а 20 декабря завершились работы на придомовой территории. Барановский уточнил, что в воскресенье начнется переброска и подготовка техники с последующей сборкой и ее настройкой на объекте. Он добавил, что есть ряд технических вопросов, которые необходимо решить, однако работа налажена и проблемных вопросов нет.