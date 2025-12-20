Из-за непогоды в Минской области отмечается частичное нарушение электроснабжения

Вечером 20 декабря в регионе сложилась непростая погодная ситуация, наблюдался густой туман, гололед, резкое похолодание при высокой влажности. Все это привело к обледенению деревьев и падению веток на линии электропередачи, что стало причиной частичного отключения электроснабжения.