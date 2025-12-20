Из-за непогоды в Минской области отмечается частичное нарушение электроснабжения

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ухудшение погодных условий привело к частичным нарушениям электроснабжения в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Минскэнерго».
Вечером 20 декабря в регионе сложилась непростая погодная ситуация, наблюдался густой туман, гололед, резкое похолодание при высокой влажности. Все это привело к обледенению деревьев и падению веток на линии электропередачи, что стало причиной частичного отключения электроснабжения.
Энергетики перешли в режим повышенной готовности, чтобы оперативно устранять возникающие нарушения. По состоянию на 20.10 аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в четырех населенных пунктах региона.
В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи просят не подходить к ним ближе 8 метров и немедленно сообщать о данных фактах по короткому номеру аварийной службы 115.
«По прогнозам синоптиков, возможно дальнейшее ухудшение погодных условий. Однако энергетики предпринимают все необходимые меры для оперативного реагирования на возникающие вызовы. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды для потребителей», — подчеркнули в РУП «Минскэнерго».-0-