В Кольцово на полдня задержали рейс до Пхукета

Пассажиров отложенного рейса обеспечили всем необхдимым.
Рейс авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту до Пхукета (Таиланд), на полдня задержали в аэропорту Кольцово. Вылет борта из Екатеринбурга на тайский курорт с 20 декабря перенесли на утро воскресенья.
«Рейс ZF-2937 Екатеринбург — Пхукет должен был вылететь 20 декабря в 21:45. Расчетное время отправления по расписанию: 21 декабря в 10:10», — свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
По данным авиакомпании, корректировка расписания связана с проведением дополнительной технической проверки самолета. Пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, были предоставлены напитки и питание.