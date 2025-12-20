Ричмонд
В Кольцово на полдня задержали рейс до Пхукета

Рейс авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту до Пхукета (Таиланд), на полдня задержали в аэропорту Кольцово. Вылет борта из Екатеринбурга на тайский курорт с 20 декабря перенесли на утро воскресенья.

Пассажиров отложенного рейса обеспечили всем необхдимым.

Рейс авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту до Пхукета (Таиланд), на полдня задержали в аэропорту Кольцово. Вылет борта из Екатеринбурга на тайский курорт с 20 декабря перенесли на утро воскресенья.

«Рейс ZF-2937 Екатеринбург — Пхукет должен был вылететь 20 декабря в 21:45. Расчетное время отправления по расписанию: 21 декабря в 10:10», — свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

По данным авиакомпании, корректировка расписания связана с проведением дополнительной технической проверки самолета. Пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, были предоставлены напитки и питание. О массовой отмене рейсов в российских регионах — узнаете из материала URA.RU.