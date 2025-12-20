Администрация Люберец и Сбербанк предложили помощь владельцу пекарни после его вопроса Путину

Владельцу пекарни «Машенька» предложили льготную аренду и помощь с бухгалтерией.
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил, что после его вопроса президенту РФ Владимиру Путину с ним вышли на связь администрация Люберец и Сбербанк. Местные власти предложили предпринимателю льготные условия аренды для развития бизнеса, а банк — помощь в решении административных задач.
«После прямой линии с президентом со мной связалась местная администрация Также связался Сбербанк у нас будет с ними встреча», — рассказал Денис Максимов. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, что во время прямой линии «Итоги года» предприниматель из Люберец Денис Максимов рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах с переходом на новую систему налогообложения для своей пекарни, пишут «Радио 1». Путин заявил, что производственный бизнес не должен от этого страдать, и пообещал дать соответствующее поручение правительству, посоветовав воспользоваться банковскими сервисами вместо найма бухгалтера.