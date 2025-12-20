Юрий Слюсарь провел рабочую поездку в Тарасовском районе

Также Юрий Слюсарь осмотрел центральную площадь, которую удалось благоустроить после проблем с предыдущим подрядчиком. Новый подрядчик за пять месяцев выполнил работы за 68,7 миллиона рублей, большую часть которых выделил областной бюджет. Теперь на площади появилось современное освещение, видеонаблюдение, удобные дорожки и зоны отдыха.