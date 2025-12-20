Юрий Слюсарь провел рабочую поездку в Тарасовском районе

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил с рабочей поездкой Тарасовский район, где оценил новые общественные пространства и почтил память героев.
В посёлке Тарасовский глава региона возложил цветы к двум мемориалам. Первый — «Стена памяти Героям СВО», открытая в этом году по инициативе местных жителей. Второй — памятный знак «Рубеж воинской доблести», посвященный подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны.
Также Юрий Слюсарь осмотрел центральную площадь, которую удалось благоустроить после проблем с предыдущим подрядчиком. Новый подрядчик за пять месяцев выполнил работы за 68,7 миллиона рублей, большую часть которых выделил областной бюджет. Теперь на площади появилось современное освещение, видеонаблюдение, удобные дорожки и зоны отдыха.
Во время общения с жителями губернатору передали просьбу о ремонте соседнего Дома культуры. Юрий Слюсарь поручил подготовить проектную документацию, чтобы поэтапно привести здание в порядок.
