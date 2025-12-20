Илон Маск стал первым человеком с состоянием больше 700 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Об этом пишет журнал Forbes.
Издание отмечает, что состояние Маска увеличилось после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящего суда, который признал недействительными опционы на акции Tesla, их стоимость сейчас составляет 139 миллиардов долларов.
— По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов долларов, — говорится в публикации.
Буквально четыре дня назад Forbes писал, что состояние Маска превышает 600 миллиардов долларов. И уже тогда это был исторический рекорд. 30 октября стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов.
Журнал Time, в свою очередь, назвал создателей систем искусственного интеллекта людьми года. Этого звания удостоились Марк Цукерберг, Илон Маск и Сэм Альтман. Журналисты также добавили, что Илон Маск построил дата-центры в рекордно короткие сроки.