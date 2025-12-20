Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать

Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ведомства.
— Порядка 480 тысяч людей пенсионного возраста заняты в экономике. Это фактически каждый пятый пенсионер, — уточнила замминистра труда и социальной защиты.
По ее словам, есть механизмы, которые буквально доказывают свою эффективность. В качестве примера Артеменко привела снятие ограничений на размер пенсии, если человек продолжает работать. Она заметила, что до недавнего времени при определенных условиях пенсия сокращалась, если белорус продолжал работать.
— Сегодня эти ограничения сняты, и мы увидели, что 27 тысяч пришло к нам в трудовые ресурсы и заинтересованы дальше продолжать работу, — подчеркнула Марина Артеменко.