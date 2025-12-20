Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать

По ее словам, есть механизмы, которые буквально доказывают свою эффективность. В качестве примера Артеменко привела снятие ограничений на размер пенсии, если человек продолжает работать. Она заметила, что до недавнего времени при определенных условиях пенсия сокращалась, если белорус продолжал работать.