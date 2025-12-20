Ричмонд
В ритме полонеза и вальса: в Минском суворовском училище провели бал

Участниками стали 100 пар из числа суворовцев и воспитанниц Минского колледжа искусств и Жодинской женской гимназии.

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний бал прошел в Минском суворовском военном училище, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Праздничная программа включала исполнение классических бальных танцев: полонеза, венского вальса, фигурного вальса, падеграса, кадрили, мазурки. Гости бала окунулись с праздничную атмосферу красоты и грации.

Как отметил заместитель министра обороны Александр Науменко, новогодний бал остается важной традицией Минского суворовского военного училища. Он подчеркнул, что все чудеса в этом мире делаются руками, и напомнил, что именно суворовцы в будущем своим трудом, знаниями и опытом будут строить дальнейшее будущее государства и благосостояние народа. -0-

Фото Андрея Синявского.