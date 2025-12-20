«Мюзикл, интерактивы, игры»: где в ХМАО зажглась новогодняя елка

Югорская новогодня елка проходит в регионе уже 15 лет.
В Ханты-Мансийске в субботу, 20 декабря, зажглись огни Югорской новогодней елки. Первые праздничные торжества собрали более 500 детей из разных муниципалитетов и стали стартом новогодней кампании в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Главными героями мероприятия стали более 500 маленьких жителей нашего округа. Это те, кто проявил себя в учебе, спорте, науке и культуре, дети участников специальной военной операции, а также дети, которые особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке», — написал глава региона.
Мероприятия стартовали на площадке концертно-театрального центра «Югра-Классик». Для гостей организовали серию интерактивов и мастер-классов, игровую программу и традиционный хоровод вокруг наряженной ели с участием Деда Мороза и Снегурочки. Центральной частью события стала премьера мюзикла «Югорское сердце». Для детей предусмотрели рюкзаки со сладостями, варежки, шарфы с надписью «Югорское сердце» и мягкие игрушки Югрика.
Как сообщало URA.RU ранее, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога исполнит новогоднее желание школьника из ХМАО. Полпред снял шарик с «Елки желаний» и ему попалась записка с просьбой девятилетнего Димы, который мечтает попробовать себя в роли пилота самолета.