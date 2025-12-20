Госстандарт: ежегодно принимается более 700 новых стандартов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно принимается более 700 новых стандартов. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете по стандартизации.
Основой безопасности и качества товаров выступают стандарты, устанавливая как требования к ним, так и методы контроля показателей. «Государственные стандарты комплексны и гармоничны, сочетают международный опыт и национальные традиции. Фонд действующих в Беларуси стандартов насчитывает более 32 тыс. документов. Это как собственные разработки (СТБ), так межгосударственные стандарты (ГОСТ). Ежегодно принимается более 700 новых стандартов. Лидерами в сфере стандартизации являются такие отрасли промышленности, как машиностроение, электротехника, радиоэлектроника и связь, сельское хозяйство и продовольствие, а также легкая и химическая промышленность», — рассказали в Госстандарте.
В Минском международном выставочном центре BELEXPO проходит выставка «Моя Беларусь». Она призвана продемонстрировать достижения Беларуси в самых разных сферах за годы суверенного развития. Свою экспозицию на выставке презентует и Госстандарт. Размещается она в тематическом разделе «Двигатель экономики», который также включает локации Министерства промышленности, концернов «Беллегпром», «Белнефтехим», «Беллесбумпром» и их предприятий.
«Идея состоит в том, чтобы представить отрасли, составляющие основу национальной экономики, и инфраструктуру, которая помогает обеспечивать качество продукции как фактор их успешного развития. А потому главный ориентир к стенду Госстандарта — символический Государственный знак качества. Выставочная экспозиция акцентирует внимание на стандартизации и метрологии, являющихся ключевыми элементами инфраструктуры качества, а также возможностях испытательной базы. Развитие этих направлений в стране координируется программой “Качество”. Этот программный документ уже принят и на следующий период: 2026−2030 годы», — проинформировали в Госстандарте.
Метрология неразрывно связана со стандартизацией и обеспечивает точность измерений, достоверность методов испытаний и, соответственно, качество продукции, работ или услуг. В Беларуси разработаны 69 национальных эталонов для основных единиц физических величин, которые гарантируют высокую точность измерений и конкурентоспособность белорусской продукции на международных рынках. На выставке представлена мера в нанометровом диапазоне, символизирующая развитие измерительных технологий, предназначенная для микроскопов в микроэлектронике. Это разработка БелГИМ с высокой точностью.
В структуре испытательной базы Госстандарта особое место занимает радиобезэховая камера в БелГИСС, уникальная для Беларуси и ЕАЭС. Она позволяет проводить испытания электропродукции и транспортных средств на электромагнитную совместимость, что значительно сокращает расходы производителей на тестирование. Также в Госстандарте функционирует единственная в стране лаборатория по испытаниям мебельной продукции в Слуцком центре стандартизации, метрологии и сертификации, где представлены стенды для проверки долговечности мебели. В Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации проходят испытания средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
Все желающие могут ознакомиться на выставке с работой Госстандарта и оценить качество белорусской продукции. -0-