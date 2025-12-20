Госстандарт: ежегодно принимается более 700 новых стандартов

Основой безопасности и качества товаров выступают стандарты, устанавливая как требования к ним, так и методы контроля показателей. «Государственные стандарты комплексны и гармоничны, сочетают международный опыт и национальные традиции. Фонд действующих в Беларуси стандартов насчитывает более 32 тыс. документов. Это как собственные разработки (СТБ), так межгосударственные стандарты (ГОСТ). Ежегодно принимается более 700 новых стандартов. Лидерами в сфере стандартизации являются такие отрасли промышленности, как машиностроение, электротехника, радиоэлектроника и связь, сельское хозяйство и продовольствие, а также легкая и химическая промышленность», — рассказали в Госстандарте.