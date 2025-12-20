Челябинской туристке, которую удерживали в больнице Египта, вернули паспорт

Ранее пенсионерку из Челябинской области из-за кишечной непроходимости госпитализировали в Египте, при этом сумма лечения превысила семь тысяч долларов. Страховая компания ВСК сначала признала случай страховым, но затем отказалась оплачивать лечение в полном объеме, из-за чего женщину удерживали в клинике и не возвращали загранпаспорт. Вопрос оплаты долга и перевязок решался через ассистанс и при участии консульства РФ.