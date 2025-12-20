Челябинской туристке, которую удерживали в больнице Египта, вернули паспорт

Челябинская туристка, застрявшая в Египте, возвращается домой.
Челябинской туристке, которую удерживали в больнице Египта из-за отказа страховой компании ВСК оплачивать лечение, вернули паспорт. Сначала пожилую женщину выпустили из медучреждения без документа и доставили в отель, но позднее паспорт ей все же отдали, и теперь она сможет покинуть страну. Об этом сообщает юрист Игорь Косицын.
«Паспорт отдали. Визу продлили. Денег за лечение не взяли. Страховая компания предоставила гарантийное письмо. Завтра женщина возвращается домой», — написал юрист Игорь Косицын в своем telegram-канале.
Ранее пенсионерку из Челябинской области из-за кишечной непроходимости госпитализировали в Египте, при этом сумма лечения превысила семь тысяч долларов. Страховая компания ВСК сначала признала случай страховым, но затем отказалась оплачивать лечение в полном объеме, из-за чего женщину удерживали в клинике и не возвращали загранпаспорт. Вопрос оплаты долга и перевязок решался через ассистанс и при участии консульства РФ.