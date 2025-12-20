Новогодние огни зажгли на главной ёлке Петербурга

В Петербурге зажгли главную городскую новогоднюю ёлку на Дворцовой площади. Видео © Telegram /Александр Беглов.
По словам Беглова, зажигание огней на главной городской ёлке является доброй петербургской традицией. В этом году живую ель, привезённую из Копорского лесничества, украсили в ретро-стиле, а на Якорной площади в Кронштадте установили ещё одну живую ёлку. Всего в городе размещено 84 праздничных ели, большинство из которых искусственные.
Дворцовая площадь станет центральным местом празднования, где в новогоднюю ночь на фасаде Штаба Гвардейского корпуса покажут световое мультимедийное представление «Петербургские истории». Губернатор пригласил горожан и гостей города на рождественские ярмарки, которые откроются на трёх площадях, а также на многочисленные бесплатные мероприятия, включая каток и горки. Всего в городе запланировано около 300 праздничных событий.
«Многие петербуржцы хотят передать новогодние подарки, весточки парням на передовую. Для этого на Манежной площади работает штаб “#МЫВМЕСТЕ” — волонтёры собирают подарки, письма и детские рисунки. Бойцы часто делятся, что для них такие моменты очень важны. Хочется, чтобы наши защитники в эти новогодние дни особенно ощутили тепло и поддержку родного города», — написал Беглов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ёлку страны доставили в Московский Кремль для установки на Соборной площади. По традиции, после специальной подготовки ель отправилась в Москву на автопоезде, за рулём которого, согласно церемониалу, находился Дед Мороз. Под бой курантов дерево пересекло ворота Спасской башни и было размещено на своём историческом месте. В ближайшие дни специалисты приступят к украшению ёлки, чтобы завершить все работы к началу новогодних представлений в Кремлёвском Дворце.
