Новогодние огни зажгли на главной ёлке Петербурга

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ёлку страны доставили в Московский Кремль для установки на Соборной площади. По традиции, после специальной подготовки ель отправилась в Москву на автопоезде, за рулём которого, согласно церемониалу, находился Дед Мороз. Под бой курантов дерево пересекло ворота Спасской башни и было размещено на своём историческом месте. В ближайшие дни специалисты приступят к украшению ёлки, чтобы завершить все работы к началу новогодних представлений в Кремлёвском Дворце.