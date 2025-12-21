Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом».

Источник: Башинформ

ХК «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2. Встреча прошла 20 декабря на льду «Уфы-арены» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Комментируя результаты встречи, главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов заявил, что его команда неплохо играла в обороне, однако соперник был «поудачливее и заслуженно победил».

«Не хватило забить одного гола в равных составах. Первая шайба — был рикошет. Вторая отскочила. Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с “Амуром”. Короткая память, двигаемся дальше», — цитирует слова Козлова пресс-служба «СЮ».

Как добавил тренер, на следующей неделе в клуб планирует вернуться Шелдон Ремпал.