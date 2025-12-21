Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом».

ХК «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2. Встреча прошла 20 декабря на льду «Уфы-арены» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Комментируя результаты встречи, главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов заявил, что его команда неплохо играла в обороне, однако соперник был «поудачливее и заслуженно победил».
«Не хватило забить одного гола в равных составах. Первая шайба — был рикошет. Вторая отскочила. Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с “Амуром”. Короткая память, двигаемся дальше», — цитирует слова Козлова пресс-служба «СЮ».
Как добавил тренер, на следующей неделе в клуб планирует вернуться Шелдон Ремпал.