Четверть элитной квартиры дочери обанкротившегося пермского застройщика пустили с молотка за большие деньги

Имущество Гладкова распродают в рамках процедуры банкротства, инициированной Сбербанком в 2019 году. Бывший топ-менеджер крупнейшего пермского застройщика выступал личным поручителем по кредитам своей компании, а общий объем его долговых обязательств превысил 1,4 млрд рублей. Аналогичную процедуру несостоятельности проходит и его бывший бизнес-партнер Алевтина Романова.