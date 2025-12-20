Ричмонд
Четверть элитной квартиры дочери обанкротившегося пермского застройщика пустили с молотка за большие деньги

Четверть доли в трехкомнатной квартире, принадлежавшей дочери обанкротившегося экс-гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова, продали на аукционе за 4,8 млн рублей. Эта информация опубликована на портале «Федресурс».

Квартиру решили продавать по частям после серии неудавшихся торгов.

«Победителем открытых торгов стал Павел Пьянков. Он предложил выкупить актив за 4 838 000 рублей», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Изначально финансовый управляющий собирался реализовать лот за 5,9 млн рублей. Однако в ходе аукциона, стартовавшего 27 ноября, цена была скорректирована в сторону уменьшения.

Объект недвижимости расположен в историческом центре Перми в шестиэтажном доме 1999 года постройки по улице Краснова, 30. Ранее организаторы торгов неоднократно предпринимали попытки продать квартиру целиком, но покупателей долгое время не было.

Имущество Гладкова распродают в рамках процедуры банкротства, инициированной Сбербанком в 2019 году. Бывший топ-менеджер крупнейшего пермского застройщика выступал личным поручителем по кредитам своей компании, а общий объем его долговых обязательств превысил 1,4 млрд рублей. Аналогичную процедуру несостоятельности проходит и его бывший бизнес-партнер Алевтина Романова.