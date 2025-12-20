Четверть элитной квартиры дочери обанкротившегося пермского застройщика пустили с молотка за большие деньги

Квартиру решили продавать по частям после серии неудавшихся торгов.
Четверть доли в трехкомнатной квартире, принадлежавшей дочери обанкротившегося экс-гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова, продали на аукционе за 4,8 млн рублей. Эта информация опубликована на портале «Федресурс».
«Победителем открытых торгов стал Павел Пьянков. Он предложил выкупить актив за 4 838 000 рублей», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Изначально финансовый управляющий собирался реализовать лот за 5,9 млн рублей. Однако в ходе аукциона, стартовавшего 27 ноября, цена была скорректирована в сторону уменьшения.
Объект недвижимости расположен в историческом центре Перми в шестиэтажном доме 1999 года постройки по улице Краснова, 30. Ранее организаторы торгов неоднократно предпринимали попытки продать квартиру целиком, но покупателей долгое время не было.
Имущество Гладкова распродают в рамках процедуры банкротства, инициированной Сбербанком в 2019 году. Бывший топ-менеджер крупнейшего пермского застройщика выступал личным поручителем по кредитам своей компании, а общий объем его долговых обязательств превысил 1,4 млрд рублей. Аналогичную процедуру несостоятельности проходит и его бывший бизнес-партнер Алевтина Романова.