Молодёжной столицей России в 2026 году станет Смоленск

За почётный статус боролись шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Победителя определяли по итогам экспертной оценки и народного голосования, в котором приняли участие более миллиона человек. Впервые в этом году также выбрали «Город молодёжи» среди нестоличных городов. Этот статус получил Елец, обойдя Выксу, Новый Уренгой, Норильск, Старую Руссу и Шерегеш.