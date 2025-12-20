Молодёжной столицей России в 2026 году станет Смоленск

За почётный статус боролись шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Победителя определяли по итогам экспертной оценки и народного голосования, в котором приняли участие более миллиона человек. Впервые в этом году также выбрали «Город молодёжи» среди нестоличных городов. Этот статус получил Елец, обойдя Выксу, Новый Уренгой, Норильск, Старую Руссу и Шерегеш.
Ранее Life.ru сообщал, что Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года». Власти города назвали победу долгожданной и подчеркнули, что весь регион в последние месяцы жил этой целью. По его словам, новый статус откроет для города и области возможности для проведения масштабных мероприятий и позволит больше рассказать стране о регионе.
