Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодёжной столицей России в 2026 году станет Смоленск

Смоленск официально станет молодёжной столицей России в 2026 году. Результаты голосования были озвучены на торжественной церемонии награждения премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

За почётный статус боролись шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Победителя определяли по итогам экспертной оценки и народного голосования, в котором приняли участие более миллиона человек. Впервые в этом году также выбрали «Город молодёжи» среди нестоличных городов. Этот статус получил Елец, обойдя Выксу, Новый Уренгой, Норильск, Старую Руссу и Шерегеш.

Ранее Life.ru сообщал, что Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года». Власти города назвали победу долгожданной и подчеркнули, что весь регион в последние месяцы жил этой целью. По его словам, новый статус откроет для города и области возможности для проведения масштабных мероприятий и позволит больше рассказать стране о регионе.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.