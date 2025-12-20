Двигались в унисон и крутили сальто: Роботы-гуманоиды зажгли на концерте китайского певца

Танец роботов на концерте Вана Лихуна. Видео © X/ rohanpaul_ai.
Роботы Unitree G1 синхронно двигались с танцорами, повторяя хореографию с поразительной плавностью. Многие пользователи отметили, что движения машин практически не отличались от человеческих. Кульминацией номера стало синхронное сальто, которое роботы выполнили в финале выступления. Именно этот момент сделал ролик вирусным и превратил концерт в одну из самых обсуждаемых тем в сети.
