Двигались в унисон и крутили сальто: Роботы-гуманоиды зажгли на концерте китайского певца

На концерте китайского поп-исполнителя Вана Лихуна зрителей удивили необычной подтанцовкой — вместе с артистами на сцену вышли гуманоидные роботы. Видео выступления быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение.

Источник: Life.ru

Танец роботов на концерте Вана Лихуна. Видео © X/ rohanpaul_ai.

Роботы Unitree G1 синхронно двигались с танцорами, повторяя хореографию с поразительной плавностью. Многие пользователи отметили, что движения машин практически не отличались от человеческих. Кульминацией номера стало синхронное сальто, которое роботы выполнили в финале выступления. Именно этот момент сделал ролик вирусным и превратил концерт в одну из самых обсуждаемых тем в сети.

Ранее Life.ru сообщал, что в РАН рассказали о создании системы управления роем беспилотников нового типа. Отмечается, что система позволяет группе мобильных агентов (БПЛА или роботов) избегать столкновений, опираясь исключительно на локальные наблюдения и коммуникации друг с другом.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

