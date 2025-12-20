«Безумно жалко людей». Панченко об Украине и сбывающихся прогнозах Лукашенко

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском обществе происходит тотальный раскол. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказала украинская журналистка Диана Панченко.
Рассуждая об интервью Александр Лукашенко телеканалу «Ньюсмакс», где он в очередной раз предупредил о том, что если Владимир Зеленский продолжит свою политику, то Украина рискует исчезнуть с политической карты мира, Диана Панченко отметила: «Александр Григорьевич говорил об этом мне еще в 2023 году. И что Украину отрежут от моря, если так будет продолжаться. Так и продолжается. Прогнозы Президента Беларуси очень и очень часто сбываются».
Хочет ли мира Зеленский? Мнение украинской журналистки Панченко.
В украинском обществе, по мнению Дианы Панченко, наблюдается тотальный раскол, разочарование и фрустрация. «Людям не на что надеяться, нечего желать. Они сидят без света по 16 часов. Мужчины не выходят на улицы, потому что их ловит ТЦК и отправляет на фронт. Они сидят на иждивении у своих жен и матерей, потому что не могут ходить на работу. Но самое страшное, что людей лишили надежды. Людям ее преступно подсунули в 2022 году, когда внушили, что Украина может победить Россию. Как можно победить ядерную страну, которая больше гораздо, у которой больше человеческий ресурс, экономический? Нам внушили, что наши танки будут в Москве и так далее и тому подобное. На сегодняшний день, конечно, так уже никто не думает».
«У украинцев была большая мечта, конфета в золотой обертке — “европейское будущее”. Мы столько лет ее лелеяли, столько лет пестовали. И вот, большую конфету у нас забрали, а взамен ничего нет. Поэтому, как бы ни закончились мирные переговоры, Украина на финальной стадии своего распада. Украины де-факто нет, страшно об этом говорить. У Украины нет суверенитета. У Украины больше нет экономики. Мы совершенно зависимы. Как только прекратятся вливания западные, нам фактически нечем будет платить пенсии», — констатировала украинская журналистка.
Она обратила внимание на центробежные процессы в украинской элите, когда каждый готов уже есть другого: «Так что самое страшное начнется в Украине, когда закончится война. А процессы будут такими (они уже запущены), что государство с огромной долей вероятности перестанет существовать».
«Безумно жалко людей в Украине. Я как представлю сейчас, что чувствуют эти молодые мамы, которые по 15 часов сидят с детьми, без света, без тепла, без воды… Люди в шоке, люди в ужасе. Я каждый день общаюсь с жителями разных уголков Украины. И все мне говорят одно и то же: мы разочарованы, мы устали, нет надежды. Это звучит как-то, что принято называть российской пропагандой, но у Украины сегодня единственная надежда — это Россия. А какая еще может быть? — сказала Диана Панченко. — 30 лет нам рассказывали, что Запад нам поможет. Запад нас фактически кинул под нож. И чего ждать, и чего хотеть — вопрос. Тут не нужно быть Нострадамусом, чтобы понимать, что будет дальше».-0-