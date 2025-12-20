«Безумно жалко людей в Украине. Я как представлю сейчас, что чувствуют эти молодые мамы, которые по 15 часов сидят с детьми, без света, без тепла, без воды… Люди в шоке, люди в ужасе. Я каждый день общаюсь с жителями разных уголков Украины. И все мне говорят одно и то же: мы разочарованы, мы устали, нет надежды. Это звучит как-то, что принято называть российской пропагандой, но у Украины сегодня единственная надежда — это Россия. А какая еще может быть? — сказала Диана Панченко. — 30 лет нам рассказывали, что Запад нам поможет. Запад нас фактически кинул под нож. И чего ждать, и чего хотеть — вопрос. Тут не нужно быть Нострадамусом, чтобы понимать, что будет дальше».-0-