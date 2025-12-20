Ричмонд
Готовим лыжи, санки и деньги на отопление: В Молдову приходят морозы и снегопады

Прогноз погоды в Молдове на воскресенье, 21 декабря 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Уже в ночь на воскресенье в Молдове похолодает до …- 1 градуса.

Днем, 21 декабря, — чуть теплее — +2 градуса.

Осадков не ожидается, облачно и туманно.

Со вторника синоптики прогнозируют снегопады, морозы до …- 10 градусов, в общем, — настоящая зима.

Радоваться бы, но с такими тарифами на отопление, газ и электричества, становится грустно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

