Готовим лыжи, санки и деньги на отопление: В Молдову приходят морозы и снегопады

Уже в ночь на воскресенье в Молдове похолодает до …- 1 градуса.
Днем, 21 декабря, — чуть теплее — +2 градуса.
Осадков не ожидается, облачно и туманно.
Со вторника синоптики прогнозируют снегопады, морозы до …- 10 градусов, в общем, — настоящая зима.
Радоваться бы, но с такими тарифами на отопление, газ и электричества, становится грустно.
