Песков назвал шикарной игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Российский вратарь отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии в финале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает шикарной игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова, который отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» — сказал Песков, общаясь с представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента отметил, что команда «правильно делает», что гордится Сафоновым.

Напомним, 17 декабря ПСЖ стал обладателем шестого трофея в 2025 году. В финале Межконтинентального кубка парижане одержали победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти «ПСЖ» победил со счётом 2:1. Сафонов, отразивший четыре удара, был признан лучшим игроком матча.

