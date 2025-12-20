Песков назвал шикарной игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Напомним, 17 декабря ПСЖ стал обладателем шестого трофея в 2025 году. В финале Межконтинентального кубка парижане одержали победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти «ПСЖ» победил со счётом 2:1. Сафонов, отразивший четыре удара, был признан лучшим игроком матча.