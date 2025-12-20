В Беларуси утверждена инструкция о порядке организации деятельности службы скорой медпомощи

«В случае необходимости, в целях уменьшения времени ожидания бригады, зарегистрированный вызов может быть перенаправлен с одной административной территории на другую. Это особенно важно при возникновении чрезвычайных ситуаций на межрайонном уровне. ﻿На областном и межрайонном уровне определен порядок приема, регистрации и передачи вызовов бригадам скорой медпомощи. Появился новый повод в неотложных вызовах — консультация психиатрической бригады СМП. Для этого тоже определено время ожидания бригады, которое не превышает 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова до прибытия по адресу вызова», — проинформировали в Минздраве.