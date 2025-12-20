В Беларуси утверждена инструкция о порядке организации деятельности службы скорой медпомощи

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством здравоохранения утверждена Инструкция о порядке организации деятельности службы скорой медпомощи и установлены актуализированные формы документов. Вступило в силу ведомственное постановление № 179 от 4 ноября 2025 года «Об организации работы службы скорой медицинской помощи», сообщили БЕЛТА в Минздраве.
Документом приводится в соответствие существующая структура службы скорой медицинской помощи в стране. Обновление документации было необходимо для введения процесса цифровизации в оперативное управление данной сферы системы здравоохранения.
В постановлении сохранены основные подходы организации работы СМП, остались неизменными задачи выполнения функций службы СМП в повседневной деятельности, в режиме повседневной готовности, в режиме чрезвычайной ситуации. Остались прежними сроки ожидания — они зависят от категории вызова и места проживания пациента. В случае экстренного вызова, когда существует угроза жизни, ожидание составит до 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах. Неотложный вызов предусматривает ожидание до 75 минут в городе и 90 минут для сельских жителей.
Дополнительно документом внесены нововведения. Появились такие структуры, как областной и межрайонные центры СМП, даны их определения и функции. Также организовано межрайонное взаимодействие организаций СМП.
«В случае необходимости, в целях уменьшения времени ожидания бригады, зарегистрированный вызов может быть перенаправлен с одной административной территории на другую. Это особенно важно при возникновении чрезвычайных ситуаций на межрайонном уровне. На областном и межрайонном уровне определен порядок приема, регистрации и передачи вызовов бригадам скорой медпомощи. Появился новый повод в неотложных вызовах — консультация психиатрической бригады СМП. Для этого тоже определено время ожидания бригады, которое не превышает 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова до прибытия по адресу вызова», — проинформировали в Минздраве.
Кроме того, документом установлен порядок взаимодействия с бригадами неотложной медпомощи амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.
«Как и прежде, служба скорой медицинской помощи не будет выполнять функции, не входящие в ее компетенцию. Внесен пункт о неосуществлении транспортировок медбригадами лиц из организаций здравоохранения домой», — добавили в ведомстве. -0-