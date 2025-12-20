Ричмонд
Песков назвал любимое ледовое шоу Татьяны Навки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что любимым ледовым представлением его супруги Татьяны Навки стали «Вечера на хуторе». Накануне в «Мегаспорте» состоялась премьера её нового шоу «Золушка».

Источник: Life.ru

«У меня самое любимое пока это “Вечера на хуторе”, — сказал представитель Кремля в беседе с РИА “Новости”.

Звёзды фигурного катания воплотили классическую сказку на льду. Виктория Синицина блистала в роли Золушки, Никита Кацалапов перевоплотился в Принца, а сама Навка выступила в образе Феи-крестной. Яркие костюмы, профессиональное мастерство и захватывающая история покорили зрителей.

Ранее на шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» смогла побывать девочка, написавшая свою мечту на благотворительной акции «Ёлка желаний». Ребёнок был безмерно счастлив получить долгожданный пригласительный билет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

