Песков назвал любимое ледовое шоу Татьяны Навки

«У меня самое любимое пока это “Вечера на хуторе”, — сказал представитель Кремля в беседе с РИА “Новости”.
Звёзды фигурного катания воплотили классическую сказку на льду. Виктория Синицина блистала в роли Золушки, Никита Кацалапов перевоплотился в Принца, а сама Навка выступила в образе Феи-крестной. Яркие костюмы, профессиональное мастерство и захватывающая история покорили зрителей.
Ранее на шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» смогла побывать девочка, написавшая свою мечту на благотворительной акции «Ёлка желаний». Ребёнок был безмерно счастлив получить долгожданный пригласительный билет.
