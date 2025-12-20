Названа Молодежная столица России в 2026 году

— Хочу сказать огромное спасибо всем лауреатам, всем участникам молодежной премии, потому что за каждой врученной наградой большая командная работа, люди, которые отдают работе с детьми и с молодежью не только все свое время, не только весь свой профессионализм, но отдают всю душу и вкладывают все сердце. И это очень важная и благородная задача, — сказал на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.