Названа Молодежная столица России в 2026 году

Смоленск признан молодежной столицей России на 2026 год, а Елец стал городом молодежи. Результаты голосования озвучили в субботу, 20 декабря, на торжественной церемонии награждения премии «Время молодых», проходившей в Национальном центре «Россия».
— Хочу сказать огромное спасибо всем лауреатам, всем участникам молодежной премии, потому что за каждой врученной наградой большая командная работа, люди, которые отдают работе с детьми и с молодежью не только все свое время, не только весь свой профессионализм, но отдают всю душу и вкладывают все сердце. И это очень важная и благородная задача, — сказал на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он также выразил благодарность командам двух молодежных столиц 2025 года — Перми и Омску. Он отметил, что они с гордостью и достоинством носили это звание в течение года и сделали много для своих регионов, открыв новые молодежные центры и запустив новые программы. Кириенко также подчеркнул, что за 2025 год в Пермь и Омск из других городов страны приехало почти на миллион туристов больше.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин, в свою очередь, поблагодарил проголосовавших и отметил, что более 550 тысяч человек из разных уголков страны поддержали выбор молодежной столицы России на 2026 год, передает ТАСС.
Народное голосование для выбора городов, которые получат статус «Молодежной столицы России» и «Города молодежи» в 2026 году 1 декабря запустила Росмолодёжь. Голосование за «Город молодежи» проводилось впервые для городов, не являющихся региональными центрами, но создающих возможности для молодых поколений.