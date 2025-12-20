Убили на глазах двухлетней дочки: что случилось с Айзат Жумановой

Прокурор сообщил, что подсудимый Жанболат, физически сильный и ранее занимавшийся спортом, нанес своей жене множественные тяжелые травмы. Мужчина отрицал предъявленные ему обвинения. Айбар утверждает, что в день убийства якобы «всего раз или два ударил супругу по лицу». Почему у Айзат появились переломы черепа и ребер, он не знает, но предполагает, что это могло произойти при ее падении с лестницы. Айбар подтвердил, что конфликт начался из-за разговора его супруги по телефону. После того как он разбил устройство, он несколько раз ударил Айзат по лицу.