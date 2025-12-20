Самый богатый человек в истории: состояние Илона Маска побило новый рекорд

По данным издания, новый рекорд состояние Маска побило после того, как суд штата Делавэр восстановил аннулированные ранее нижестоящим судом опционы на акции Tesla. До этого решения стоимость имущества Илона Маска оценивалась в $600 млрд (47,7 трлн рублей). Стоимость же опционов составила $139 млрд. Так что общую сумму принадлежащего мульмимиллиардеру состояния Forbes теперь оценивает как раз в $749 млрд.