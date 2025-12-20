Самый богатый человек в истории: состояние Илона Маска побило новый рекорд

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило сумму в $700 млрд (55,6 триллионов рублей). Об этом пишет издание Forbes.
По данным издания, новый рекорд состояние Маска побило после того, как суд штата Делавэр восстановил аннулированные ранее нижестоящим судом опционы на акции Tesla. До этого решения стоимость имущества Илона Маска оценивалась в $600 млрд (47,7 трлн рублей). Стоимость же опционов составила $139 млрд. Так что общую сумму принадлежащего мульмимиллиардеру состояния Forbes теперь оценивает как раз в $749 млрд.
С таким состоянием Маск стал не только самым богатым человеком Земли, но и самым богатым в истории человечества.
Примечательно, что предыдущую планку по сумме принадлежащего имущества в $600 миллиардов Маск преодолел всего пять дней назад, 15 декабря.