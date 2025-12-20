Католикам Минско-Могилевской архиепархии разрешили не воздерживаться от мясных блюд 26 декабря и 2 января

Согласно Кодексу канонического права «О днях покаяния», во все пятницы года, не приходящиеся на торжества, верующие должны воздерживаться от употребления мясных блюд. Вместе с тем на основании канона 87 § 1 и 1251 Кодекса митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский диспенсирует (освобождает) верующих от обязанности воздерживаться от употребления мясных блюд.