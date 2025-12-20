Католикам Минско-Могилевской архиепархии разрешили не воздерживаться от мясных блюд 26 декабря и 2 января

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верующим Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси разрешили не воздерживаться от употребления мясных блюд 26 декабря 2025 года и 2 января 2026 года. Это следует из информации, размещенной на интернет-портале Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Согласно Кодексу канонического права «О днях покаяния», во все пятницы года, не приходящиеся на торжества, верующие должны воздерживаться от употребления мясных блюд. Вместе с тем на основании канона 87 § 1 и 1251 Кодекса митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский диспенсирует (освобождает) верующих от обязанности воздерживаться от употребления мясных блюд.
Отмечается, что освобождение дается всем верующим Минско-Могилевской архиепархии, а также всем, кто в эти дни будет находиться на территории архиепархии.
При этом оговаривается, что верующие, которые будут пользоваться диспенсацией, должны помолиться любой молитвой в интенции Святого Отца. -0-