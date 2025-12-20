Владелец «Машеньки» рассказал о большом количестве покупателей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что в субботу не ожидал такого большого количества покупателей, после того как предприниматель обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.
В пятницу предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.
«И то, что сегодня такой наплыв был у нас покупателей, я тоже не ожидал, мы к этому были не готовы абсолютно», — сказал Максимов телеканалу РЕН ТВ.
Он также рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина — корзину с продуктами и напитками российского производства. Помимо этого, президент отправил Максимову серебряный складень с иконами.
«Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента — это серебряный складень с иконами. Большие иконы равноапостольного князя Владимира и Георгия Победоносца. Также лики Николая Чудотворца и Божьей Матери. То есть для нашей семьи — это теперь, надо понимать, что это семейная реликвия», — рассказал Максимов.