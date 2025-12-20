Владелец «Машеньки» рассказал о большом количестве покупателей

«Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента — это серебряный складень с иконами. Большие иконы равноапостольного князя Владимира и Георгия Победоносца. Также лики Николая Чудотворца и Божьей Матери. То есть для нашей семьи — это теперь, надо понимать, что это семейная реликвия», — рассказал Максимов.