В Аксайском районе произошла авария на ЛЭП, без света остались несколько населенных пунктов

20 декабря на одной из высоковольтных линий в Аксайском районе Ростовской области произошло технологическое нарушение. Из-за этого без света могут остаться несколько населенных пунктов: хутор Большой Лог, поселки Пчеловодный, Реконструктор, Российский и часть города Аксай. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».