В Аксайском районе произошла авария на ЛЭП, без света остались несколько населенных пунктов

20 декабря на одной из высоковольтных линий в Аксайском районе Ростовской области произошло технологическое нарушение. Из-за этого без света могут остаться несколько населенных пунктов: хутор Большой Лог, поселки Пчеловодный, Реконструктор, Российский и часть города Аксай. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».
Для устранения аварии уже выехали ремонтные бригады. На место происшествия направлены три бригады специалистов из Новочеркасских электрических сетей. Они работают над восстановлением линии.
Сейчас энергетики стараются временно подать электричество жителям по другим сетям и подготовить поврежденную линию к ремонту. Точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии пока не сообщаются.
