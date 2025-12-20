Сколько иностранных студентов обучается в вузах Гомельской области

Молодые люди из разных стран выбирают Беларусь для получения высшего образования. «В настоящее время можем констатировать рост числа иностранных студентов, которые прибывают к нам на обучение. Если раньше эта цифра была на уровне 2,2−2,5 тыс. человек, то сейчас в регионе около 3,6 тыс. иностранных студентов. Они обучаются в семи вузах Гомельской области», — рассказала Ирина Литвинова.