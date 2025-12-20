20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сколько иностранных студентов обучается в вузах Гомельской области, рассказала журналистам начальник управления по гражданству и миграции УВД облисполкома Ирина Литвинова на открытии обновленного административного здания подразделения в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
Молодые люди из разных стран выбирают Беларусь для получения высшего образования. «В настоящее время можем констатировать рост числа иностранных студентов, которые прибывают к нам на обучение. Если раньше эта цифра была на уровне 2,2−2,5 тыс. человек, то сейчас в регионе около 3,6 тыс. иностранных студентов. Они обучаются в семи вузах Гомельской области», — рассказала Ирина Литвинова.
Также в регионе фиксируют определенный рост трудящихся мигрантов. «В нашу страну прибывают иностранные граждане для устройства на работу. В Гомельской области — около 1,7 тыс. трудящихся мигрантов. Наибольшее количество — из Туркменистана, Узбекистана и среднеазиатских республик», — отметила начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома.
Всего в юго-восточном регионе постоянно проживает более 24 тыс. иностранных граждан, а также около 7 тыс. иностранцев, которые имеют разрешение на временное проживание. Все контролируют сотрудники подразделений по гражданству и миграции. -0-