В Москве назвали самый интересный паблик на Ямале

Сообщество Департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа («ЯМОЛОД») признали одним из лучших региональных пабликов РФ в соцсети «ВКонтакте». Он занял второе место в специальной номинации VK «Голос молодых» премии «Время молодых». Ее итоги подвели в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Росмолодежи.