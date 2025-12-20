В Москве назвали самый интересный паблик на Ямале

Сообщество отметили в специальной номинации «Голос молодых».
Сообщество Департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа («ЯМОЛОД») признали одним из лучших региональных пабликов РФ в соцсети «ВКонтакте». Он занял второе место в специальной номинации VK «Голос молодых» премии «Время молодых». Ее итоги подвели в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Росмолодежи.
«Департамент молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа занял второе место. На третьем — Министерство молодежной политики Нижегородской области. Первое место у Комитета по молодежной политике Ростовской области», — говорится в сообщении Росмолодежи.
Награждение победителей прошло в рамках церемонии подведения итогов премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия». На площадке собрались более 1600 участников из разных регионов страны — это специалисты, лидеры молодежных объединений и представители бизнеса.
Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2025 года молодежный медиапроект «ЯМОЛОД» занял первое место в номинации «Голос региона» на всероссийской премии «ШУМ». Церемония награждения победителей состоялась в столице России при участии первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.