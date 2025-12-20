Илон Маск признан первым человеком, чьё состояние превысило $700 млрд

Согласно публикации, состояние бизнесмена увеличилось после решения суда штата Делавэр об отмене постановления нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое в настоящее время оценивается в 139 миллиардов долларов.
«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов долларов», — говорится в материале.
Незадолго до этого Forbes признал Илона Маска первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Это произошло после того, как компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого стоимость компании была оценена в 800 миллиардов долларов.
