Илон Маск признан первым человеком, чьё состояние превысило $700 млрд

Незадолго до этого Forbes признал Илона Маска первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Это произошло после того, как компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого стоимость компании была оценена в 800 миллиардов долларов.