В зоне СВО погиб тракторист широкого профиля из Пермского края

Боец родился 29 февраля 1976 года в Перми. Он сначала учился в Индустриальном районе, затем переехал в Димитровград. В 8-м классе — в село Черновское. После школы поступил в училище села Частые, где получил профессию водителя-тракториста широкого профиля — механизатора сельскохозяйственного производства. В последние годы работал вахтовым методом.