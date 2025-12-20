В зоне СВО погиб тракторист широкого профиля из Пермского края

Бойца проводили в последний путь 19 декабря.
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий Алексей Михайлов из Прикамья. Он был трактористом, передает мэрия Большесосновского округа.
«На территории СВО 18 августа 2025 года героически погиб ефрейтор Алексей Михайлов. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился 29 февраля 1976 года в Перми. Он сначала учился в Индустриальном районе, затем переехал в Димитровград. В 8-м классе — в село Черновское. После школы поступил в училище села Частые, где получил профессию водителя-тракториста широкого профиля — механизатора сельскохозяйственного производства. В последние годы работал вахтовым методом.
О гибели бойца сообщили власти.