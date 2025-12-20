Forbes: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $700 млрд. Об этом пишет журнал Forbes.
Установить новый рекорд по размеру состояния Маску удалось после решения штата Делавэр, отменившего постановление нижестоящего суда, который аннулировал присуждение миллиардеру опционов на акции Tesla на $139 млрд. Forbes посчитал, что размер капитала Маска, благодаря обжалованию, достигает $749 млрд.
Пять дней назад, 15 декабря, Маск стал первым в истории человеком, преодолевшим планку в $600 млрд.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше