Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Кафанов: У Сафонова откололся кусочек кости в матче против «Фламенго»

У российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова откололся кусочек кости руки в ходе финального матча Межконтинентального кубка против бразильского ФК «Фламенго». Об этом заявил тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

Как сообщил Кафанов, спортсмен получил перелом руки при третьем ударе бразильцев с пенальти. Напомним, Сафонов отразил все четыре удара соперника и принёс своей команде титул. Повторное обследование игрока ожидается через 3−4 недели.

«Хорошо, если можно так выразиться в данной ситуации, что это произошло в тот период, когда ПСЖ до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье, а далее команду ждёт двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав!» — сказал Кафанов.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике восхитился игрой российского вратаря. Тренер добавил, что настрой Сафонова, продолжившего играть, несмотря на травму, был именно таким, какой он хочет видеть от всех игроков команды.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.