Челябинская семья стала призером всероссийской молодежной премии

Челябинская семья вошла в топ-3 всероссийской премии «Время молодых».
Семья Лычагиных из Троицка Челябинской области заняла III место на всероссийской премии «Время молодых». Об этом сообщает Министерство молодежи Челябинской области.
«Семья Лычагиных стала призером премии “Время молодых”. Они завоевали III место в номинации для семей с детьми, активно участвующих в жизни семейного сообщества “Родные-Любимые”. Заслуженную награду в Москве забрали Лидия, Евгений и дочь Александра», — сообщает Министерство молодежи Челябинской области.
Лидия Лычагина разработала проект «Память в наших сердцах», победивший в конкурсе родительских инициатив Всероссийского общества «Знание». Ее дочь Александра участвовала в программе «Орлята России» и сейчас председательствует в Совете Первых в школе. Весной семья представляла Движение Первых на IV Съезде организации при Президенте РФ. Победа стала итогом их активной общественной работы. В номинации также отмечены семьи из Санкт‑Петербурга и Белгородской области.
Ранее семьи из Челябинской области уже проявляли себя на всероссийском уровне: 12 многодетных семей региона стали финалистами конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Летом они отправятся в Москву, где поборются за 60 жилищных сертификатов на улучшение условий проживания.