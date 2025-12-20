Челябинская семья стала призером всероссийской молодежной премии

Лидия Лычагина разработала проект «Память в наших сердцах», победивший в конкурсе родительских инициатив Всероссийского общества «Знание». Ее дочь Александра участвовала в программе «Орлята России» и сейчас председательствует в Совете Первых в школе. Весной семья представляла Движение Первых на IV Съезде организации при Президенте РФ. Победа стала итогом их активной общественной работы. В номинации также отмечены семьи из Санкт‑Петербурга и Белгородской области.