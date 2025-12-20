Рэпер Macan принял военную присягу в дивизии им. Дзержинского

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского принял военную присягу, следует из кадров, опубликованных в Telegram-канале Росгвардии.
По данным ведомства, Косолапов вместе с другими четырьмя сотнями новобранцев дивизии успешно прошел курс молодого бойца.
На кадрах музыкант зачитал вслух текст военной присяги.
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации», — сказал он.
Напомним, в конце ноября в Росгвардии сообщили, что рэпер MACAN проходит срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.