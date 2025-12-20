Аделия Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Второе место заняла Алиса Двоеглазова с результатом 227,40 балла. Бронзовую медаль завоевала Мария Захарова, получившая 217,73 балла по итогам двух прокатов.
Победа Петросян продолжила серию успехов фигуристок из группы Этери Тутберидзе на чемпионатах страны. Её ученицы выигрывают национальное первенство уже одиннадцать лет подряд. 27 ноября Петросян с Петром Гуменником получили допуск специальной комиссии МОК к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее Life.ru писал о том, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали чемпионата России в соревнованиях спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 224,29 балла, опередив своих ближайших преследователей. Серебро завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 223,63 балла, а бронзу — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 215,95 балла.
