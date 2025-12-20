Аделия Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Победа Петросян продолжила серию успехов фигуристок из группы Этери Тутберидзе на чемпионатах страны. Её ученицы выигрывают национальное первенство уже одиннадцать лет подряд. 27 ноября Петросян с Петром Гуменником получили допуск специальной комиссии МОК к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.