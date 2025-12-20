Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов

Российский актер и поэт Николай Денисов скончался на 81-м году жизни. О его смерти сообщил режиссер Павел Тихомиров.
Он отметил, что общался с Денисовым на днях, и все было в порядке, и никаких симптомов не наблюдалось.
— А в ночь на 20 декабря его не стало, — поделился Тихомиров в беседе с Aif.ru.
По его словам, смерть актера была скоропостижной.
Денисов продолжал активно трудиться в театре до пожилого возраста. Он принял участие в спектаклях «Синее небо, а в нем облака» и «Театральный роман». Режиссер рассказал, что Денисов был не только актером, но и автором множества мюзиклов, созданных в сотрудничестве с композитором Максимом Дунаевским.
Долгое время Денисов жил в Санкт-Петербурге, работая в Ленинградском театре драмы и комедии и драмтеатре «Приют комедианта» на Сенной. После переезда в Москву он стал частью труппы «Блуждающие звезды». Также Денисов получил известность благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь», «Убойная сила» и других.