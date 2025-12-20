Ричмонд
На Тайване три человека погибли из-за нападения мужчины с ножом

Нападавший также погиб, упав со здания.

Источник: Комсомольская правда

На Тайване мужчина с ножом и дымовой гранатой напал на людей на улице и убил троих. Он действовал в одиночку. Сам нападавший в результате инцидента также погиб, таким образом общее число погибших при ЧП достигло четырех человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генерального директора Национального полицейского управления Чана Чжун-синя.

«27-летний Чан Вэнь из северного города Таоюань погиб, упав со здания во время полицейской погони в пятницу вечером в переполненном торговом районе в центре Тайбэя», — приводит издание сообщение правоохранителей.

В материале уточнили, что полиция не обнаружила у нападавшего других сообщников. Расследование мотивов злоумышленника продолжается.

Как заявил премьер-министр Тайваня Чо Чжун-тай, мужчина находился в розыске по ордеру за предполагаемое уклонение от обязательной военной службы.

Издание отметило, что в результате нападения пострадали одиннадцать человек, двое из которых находятся в реанимации.

Как писал сайт KP.RU, утром 16 декабря в Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа Московской области подросток совершил нападение с ножом в школе. В результате погиб 10-летний мальчик, также оказались ранены несколько человек, в том числе и охранник.

