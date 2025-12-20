На Тайване три человека погибли из-за нападения мужчины с ножом

На Тайване мужчина с ножом и дымовой гранатой напал на людей на улице и убил троих. Он действовал в одиночку. Сам нападавший в результате инцидента также погиб, таким образом общее число погибших при ЧП достигло четырех человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генерального директора Национального полицейского управления Чана Чжун-синя.
«27-летний Чан Вэнь из северного города Таоюань погиб, упав со здания во время полицейской погони в пятницу вечером в переполненном торговом районе в центре Тайбэя», — приводит издание сообщение правоохранителей.
В материале уточнили, что полиция не обнаружила у нападавшего других сообщников. Расследование мотивов злоумышленника продолжается.
Как заявил премьер-министр Тайваня Чо Чжун-тай, мужчина находился в розыске по ордеру за предполагаемое уклонение от обязательной военной службы.
Издание отметило, что в результате нападения пострадали одиннадцать человек, двое из которых находятся в реанимации.
