В Беларуси изменен порядок приема подписки на печатные СМИ и их доставки

Кроме того, уточнены формулировки, на основании каких данных подписчиков оператором почтовой связи осуществляется услуга по приему подписки на печатные средства массовой информации. Изменения коснулись и предоставления подписчикам права аннулировать ранее оформленную подписку на печатные средства массовой информации до наступления очередного минимального подписного периода, а также уточнения норм, устанавливающих сроки доставки печатных СМИ, в целях минимизации рисков операторов почтовой связи.