В Беларуси изменен порядок приема подписки на печатные СМИ и их доставки

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством связи и информатизации изменен порядок приема подписки на печатные средства массовой информации и их доставки. Это предусмотрено ведомственным постановлением № 35 от 23 октября 2025 года, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
Документ утвердил изменения в части дополнения порядка новыми терминами «иностранный издатель», «иностранная редакция», «подписная цена» и их определениями. Также конкретизирован перечень документов, предоставляемых распространителем, белорусской редакцией, иностранной редакцией или иностранным издателем, оператору почтовой связи для включения печатных средств массовой информации в каталог.
Кроме того, уточнены формулировки, на основании каких данных подписчиков оператором почтовой связи осуществляется услуга по приему подписки на печатные средства массовой информации. Изменения коснулись и предоставления подписчикам права аннулировать ранее оформленную подписку на печатные средства массовой информации до наступления очередного минимального подписного периода, а также уточнения норм, устанавливающих сроки доставки печатных СМИ, в целях минимизации рисков операторов почтовой связи.
Изменения вступят в силу с 21 декабря 2025 года. -0-