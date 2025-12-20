Ричмонд
«Локомотив» прервал серию из четырёх побед в КХЛ, проиграв «Авангарду»

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 20 декабря в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Источник: Life.ru

На 36-й минуте счёт открыл игрок «Авангарда» Эндрю Потуральски. На 53-й минуте преимущество омской команды увеличил Дамир Шарипзянов, а спустя семь минут третью шайбу в ворота «Локомотива» отправил Майкл Маклауд, установив окончательный счёт матча.

Ярославский клуб прервал серию из четырёх побед в матчах Континентальной хоккейной лиги. Тем не менее «Локомотив» остаётся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 52 очка по итогам 39 встреч. Набравший 49 очков в 35 играх «Авангард» располагается на третьем месте на Востоке.

В следующей встрече «Локомотив» на своём льду сыграет с владивостокским «Адмиралом» 23 декабря. «Авангарду» предстоит принять нижнекамский «Нефтехимик» в Омске 24 декабря.

В других играх дня казанский «Ак Барс» нанёс поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:1), а московский «Спартак» в Санкт-Петербурге переиграл местный СКА (2:1).

Ранее Life.ru писал, что российские нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров внесли весомый вклад в разгром «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:0 в домашнем матче НХЛ. Каждый из россиян отметился заброшенной шайбой. Тарасенко забил дважды (на 3-й и 45-й минутах), Капризов отличился на 33-й минуте, а Юров — на 49-й. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин тоже отметился в матче, но только силовыми приёмами, не совершив бросков по воротам.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.