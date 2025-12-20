«Локомотив» прервал серию из четырёх побед в КХЛ, проиграв «Авангарду»

Ранее Life.ru писал, что российские нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров внесли весомый вклад в разгром «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:0 в домашнем матче НХЛ. Каждый из россиян отметился заброшенной шайбой. Тарасенко забил дважды (на 3-й и 45-й минутах), Капризов отличился на 33-й минуте, а Юров — на 49-й. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин тоже отметился в матче, но только силовыми приёмами, не совершив бросков по воротам.